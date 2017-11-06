Порошенко готовий за два тижні внести свій законопроект про антикорупційний суд - І.Луценко

"Без такої робочої групи неможливо буде мати консенсус у залі після того, як цей законопроект буде винесено в зал...Якщо протягом двох тижнів не буде створено робочої групи, Президент готовий представити свій варіант такого законопроекту", - повідомила І.Луценко.

Нагадаємо, 20 жовтня Президент України Петро Порошенко заявив, що закликав усі фракції сформувати робочу групу для розробки законопроекту про антикорупційний суд, який має бути підготовлений за кілька тижнів.