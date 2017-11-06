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Порошенко готовий за два тижні внести свій законопроект про антикорупційний суд - І.Луценко

Порошенко готовий за два тижні внести свій законопроект про антикорупційний суд - І.Луценко

Київ • УНН

 • 13946 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав парламентські фракції створити робочу групу для напрацювання законопроекту про Антикорупційний суд. Про це у понеділок, 6 листопада, на засіданні Погоджувальної ради ВР заявила представник глави держави у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

"Без такої робочої групи неможливо буде мати консенсус у залі після того, як цей законопроект буде винесено в зал...Якщо протягом двох тижнів не буде створено робочої групи, Президент готовий представити свій варіант такого законопроекту", - повідомила І.Луценко.

Нагадаємо, 20 жовтня Президент України Петро Порошенко заявив, що закликав усі фракції сформувати робочу групу для розробки законопроекту про антикорупційний суд, який має бути підготовлений за кілька тижнів.

Українські Національні Новини

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