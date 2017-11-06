Порошенко готовий за два тижні внести свій законопроект про антикорупційний суд - І.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав парламентські фракції створити робочу групу для напрацювання законопроекту про Антикорупційний суд. Про це у понеділок, 6 листопада, на засіданні Погоджувальної ради ВР заявила представник глави держави у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Без такої робочої групи неможливо буде мати консенсус у залі після того, як цей законопроект буде винесено в зал...Якщо протягом двох тижнів не буде створено робочої групи, Президент готовий представити свій варіант такого законопроекту", - повідомила І.Луценко.
Нагадаємо, 20 жовтня Президент України Петро Порошенко заявив, що закликав усі фракції сформувати робочу групу для розробки законопроекту про антикорупційний суд, який має бути підготовлений за кілька тижнів.