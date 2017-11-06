Порошенко готов через две недели внести свой законопроект об антикоррупционном суде - И.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал парламентские фракции создать рабочую группу для наработки законопроекта о Антикоррупционном суде. Об этом в понедельник, 6 ноября, на заседании Согласительного совета ВР заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"Без такой рабочей группы невозможно будет иметь консенсус в зале после того, как этот законопроект будет вынесен в зал ... Если в течение двух недель не будет создана рабочая группа, Президент готов представить свой вариант такого законопроекта", - сообщила И.Луценко.
Напомним, 20 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что призвал все фракции сформировать рабочую группу для разработки законопроекта об антикоррупционном суд, который должен быть подготовлен за несколько недель.