Порошенко готов через две недели внести свой законопроект об антикоррупционном суде - И.Луценко

"Без такой рабочей группы невозможно будет иметь консенсус в зале после того, как этот законопроект будет вынесен в зал ... Если в течение двух недель не будет создана рабочая группа, Президент готов представить свой вариант такого законопроекта", - сообщила И.Луценко.

Напомним, 20 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что призвал все фракции сформировать рабочую группу для разработки законопроекта об антикоррупционном суд, который должен быть подготовлен за несколько недель.