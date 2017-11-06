Порошенко готов через две недели внести свой законопроект об антикоррупционном суде - И.Луценко

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52665 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120415 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104437 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107158 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105974 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97328 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104633 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102321 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144139 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116346 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко готов через две недели внести свой законопроект об антикоррупционном суде - И.Луценко

Порошенко готов через две недели внести свой законопроект об антикоррупционном суде - И.Луценко

Киев  •  УНН

 • 13939 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал парламентские фракции создать рабочую группу для наработки законопроекта о Антикоррупционном суде. Об этом в понедельник, 6 ноября, на заседании Согласительного совета ВР заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"Без такой рабочей группы невозможно будет иметь консенсус в зале после того, как этот законопроект будет вынесен в зал ... Если в течение двух недель не будет создана рабочая группа, Президент готов представить свой вариант такого законопроекта", - сообщила И.Луценко.

Напомним, 20 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что призвал все фракции сформировать рабочую группу для разработки законопроекта об антикоррупционном суд, который должен быть подготовлен за несколько недель.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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