Порошенко доручив розробити стратегію воєнної безпеки

“Ми маємо удосконалити стратегію національної безпеки. Ми маємо розробити й прийняти стратегію воєнної безпеки України, стратегію кібербезпеки, куди будуть залучені і найкращі підрозділи СБУ, Нацполіції, інших силових підрозділів. Тому що фактор кібернетичної безпеки на сьогодні набуває особливого значення”, — наголосив Глава держави.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО підписав закон про національну безпеку і оборону.