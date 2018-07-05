Порошенко поручил разработать стратегию военной безопасности

“Мы должны усовершенствовать стратегию национальной безопасности. Мы должны разработать и принять стратегию военной безопасности Украины, стратегию кибербезопасности, куда будут привлечены и лучшие подразделения СБУ, Нацполиции, других силовых подразделений. Потому что фактор кибернетической безопасности сегодня приобретает особое значение”, — подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО подписал закон о национальной безопасности и обороне.