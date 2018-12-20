Порошенко: армія у будь-який момент готова дати відповідь на провокацію РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Зараз українські Збройні сили у будь-який момент готові дати відповідь на провокативні дії Російської Федерації. Про це розповів Президент України Петро Порошенко, виступаючи у Донецькій області, передає кореспондент УНН.
"Воєнний стан ми запроваджували для того, щоб агресор заплатив набагато більшу ціну, якщо прийме безвідповідальне рішення щодо продовження агресії проти нашої держави. Наголошую, що зараз внаслідок тих дій, які були застосовані (введення воєнного стану – ред.), нашу лінію оборони укріплено максимально, а українські воїни готові у будь-який момент дати адекватну відповідь на провокативні дії агресора", - сказав Президент.
Він висловив вдячність воїнам 72-ї механізованої бригади, які надійно утримують позиції, захищаючи Україну від російських загарбників.
Як повідомляв УНН, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.