Порошенка, Корнієнка, Дубінського та Киву збираються позбавити виплат через прогули
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи верховної ради України звернувся до голови ВРУ Дмитра Разумкова з поданням про припинення відшкодування витрат через прогули п’ятому президенту України Петру Порошенку, голові партії “Слуга народу”, заступнику фракції Олександру Корнієнку, нардепу від фракції “Слуга народу” Олександру Дубінському та нардепу від “ОПЗЖ” Іллі Киві. Про це повідомляє УНН із посиланням на рішення комітету.
“Комітет вирішив звернутися до Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. з поданням про видання розпорядження, відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 33 Закону України „Про статус народного депутата України“, про припинення відшкодування витрат, пов’язаних з виконання депутатських повноважень, за листопад 2019 року народним депутатам України”, — йдеться у повідомленні.
Так, до списку із 81 народного депутата України потрапили Порошенко, Корнієнко, Дубінський та Кива.
Додамо, відповідно до ч. 5 ст. 33 ЗУ “про статус народного депутата”, якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради України без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради України на пленарних засіданнях Верховної Ради України або у більш як 50 відсотках засідань комітету Верховної Ради України, до складу якого його обрано, такому народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.
Нагадаємо, 12 вересня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект № 1035-2 щодо позбавлення народних депутатів України фінансового забезпечення за прогули.