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25 березня, 15:22 • 209949 перегляди

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Порив тепломережі в Кропивницькому ліквідували

Порив тепломережі в Кропивницькому ліквідували

Київ • УНН

 • 9104 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 березня. УНН. Порив тепломережі, який стався у Кропивницькому 6 березня, вдалося ліквідувати. Про це УНН повідомили в аварійно-диспетчерській службі.

“Теплопостачання у чотирьох будинках на вулиці Євгена Тельнова відновили”, — повідомив диспетчер комунального підприємства.

Нагадаємо, 6 березня близько десятої години вечора у Кропивницькому по вулиці Євгена Тельнова, 2в стався порив теплової мережі діаметром 100 мм. Без теплопостачання залишилося чотири п’ятиповерхових житлових будинки (близько 800 мешканців) та музична школа.

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