Порив тепломережі в Кропивницькому ліквідували
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 березня. УНН. Порив тепломережі, який стався у Кропивницькому 6 березня, вдалося ліквідувати. Про це УНН повідомили в аварійно-диспетчерській службі.
“Теплопостачання у чотирьох будинках на вулиці Євгена Тельнова відновили”, — повідомив диспетчер комунального підприємства.
Нагадаємо, 6 березня близько десятої години вечора у Кропивницькому по вулиці Євгена Тельнова, 2в стався порив теплової мережі діаметром 100 мм. Без теплопостачання залишилося чотири п’ятиповерхових житлових будинки (близько 800 мешканців) та музична школа.