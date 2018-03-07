Порыв теплосети в Кропивницком ликвидировали
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 марта. УНН. Порыв теплосети, который произошел в Кропивницком 6 марта, удалось ликвидировать. Об этом сообщили УНН в аварийно-диспетчерской службе.
"Теплоснабжение в четырех домах на улице Евгения Тельнова возобновили", - сообщил диспетчер коммунального предприятия.
Напомним, 6 марта около десяти часов вечера в Кропивницком по улице Евгения Тельнова, 2в произошел порыв тепловой сети диаметром 100 мм. Без теплоснабжения остались четыре пятиэтажных жилых дома (около 800 жителей) и музыкальная школа.