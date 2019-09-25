Поразка від клубу з четвертого дивізіону: фіналіст ЛЧ вилетів з Кубку англійської ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Лондонський "Тоттенхем Хотспур" зазнав поразки від клубу Другої ліги Англії "Колчестер Юнайтед" у матчі третього раунду Кубку англійської ліги з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
"Шпори" мали значну перевагу (75 відсотків володіння м'ячем, 20 ударів проти 4 у суперника, 7:1 кутові), але не змогли забити м'яч.
У серії пенальті представники четвертого за силою дивізіону в системі англійських футбольних ліг виявилися сильнішими торішнього фіналіста Ліги чемпіонів - 4:3.
Відзначимо, що 11-метрові удари у складі "шпор" не реалізували Лукас Моура та Крістіан Еріксен.
Інші результати 1/16 фіналу Кубку англійської ліги:
"Кроулі Таун" – "Сток Сіті" 2:1
"Лутон Таун" – "Лестер" 0:4
"Портсмут" – "Саутгемптон" 0:4
"Престон" – "Манчестер Сіті" 0:3
"Вотфорд" – "Суонсі" 2:1
"Шеффілд Уенсдей" – "Евертон" 0:2
"Арсенал" – "Ноттінгем" 5:0
Нагадаємо, футбольну збірну Росії можуть відсторонити від участі в чемпіонаті світу-2022 в Катарі.