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Поразка від клубу з четвертого дивізіону: фіналіст ЛЧ вилетів з Кубку англійської ліги

Київ • УНН

 • 9575 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Лондонський "Тоттенхем Хотспур" зазнав поразки від клубу Другої ліги Англії "Колчестер Юнайтед" у матчі третього раунду Кубку англійської ліги з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.

"Шпори" мали значну перевагу (75 відсотків володіння м'ячем, 20 ударів проти 4 у суперника, 7:1 кутові), але не змогли забити м'яч.

У серії пенальті представники четвертого за силою дивізіону в системі англійських футбольних ліг виявилися сильнішими торішнього фіналіста Ліги чемпіонів - 4:3.

Відзначимо, що 11-метрові удари у складі "шпор" не реалізували Лукас Моура та Крістіан Еріксен.

Інші результати 1/16 фіналу Кубку англійської ліги:

"Кроулі Таун" – "Сток Сіті" 2:1

"Лутон Таун" – "Лестер" 0:4

"Портсмут" – "Саутгемптон" 0:4

"Престон" – "Манчестер Сіті" 0:3

"Вотфорд" – "Суонсі" 2:1

"Шеффілд Уенсдей" – "Евертон" 0:2

"Арсенал" – "Ноттінгем" 5:0

Нагадаємо, футбольну збірну Росії можуть відсторонити від участі в чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

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