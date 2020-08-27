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Поразка у Суперкубку: Степаненко розповів про великі проблеми в захисті "Шахтаря"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. На думку основного футболіста “Шахтаря” Тараса Степаненка у команди виникли проблеми при грі в захисті у матчі за Суперкубок України з “Динамо” (1:3), передає УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.

Поразка у Суперкубку: Степаненко розповів про великі проблеми в захисті "Шахтаря"

“Не скажу, що були якісь проблеми з погодою. Матч проходив в звичайному ключі. Ми тримали м’яч біля штрафного. Гостроту намагалися створювати в другому таймі. Нажаль, м’яч літав туди-сюди, ніхто не міг підставити ногу. У нас є певні проблеми, їх треба вирішувати. Краще зараз. Коли все добре — ніхто не помічає помилок. У нас величезні проблеми в обороні. Суперник три рази дійшов до воріт і тричі забив. Ми забили раз. Тут нема про що говорити. Можу тільки привітати „Динамо“ з перемогою”, — відзначив півзахисник.

Примітно, що за словами гравця, атакою у сучасному футболі можна виграти лише матчі, а обороною — трофеї.

Як писав УНН, “Шахтар” зазнав фіаско, а “Динамо” здобуло перший трофей при роботі Мірчі Луческу на чолі клубу.

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