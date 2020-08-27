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Поражение в Суперкубке: Степаненко рассказал о больших проблемах в защите "Шахтера"

Киев • УНН

 • 15272 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. По мнению основного футболиста “Шахтера” Тараса Степаненко у команды возникли проблемы при игре в защите в матче за Суперкубок Украины с “Динамо” (1:3), передает УНН со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2”.

Поражение в Суперкубке: Степаненко рассказал о больших проблемах в защите "Шахтера"

“Не скажу, что были какие-то проблемы с погодой. Матч проходил в обычном ключе. Мы держали мяч возле штрафной. Остроту пытались создавать во втором тайме. К сожалению, мяч летал туда-сюда, никто не мог подставить ногу. У нас есть определенные проблемы, их надо решать. Лучше сейчас. Когда все хорошо — никто не замечает ошибок. У нас огромные проблемы в обороне. Соперник три раза дошел до ворот и трижды забил. Мы забили раз. Здесь не о чем говорить. Могу только поздравить „Динамо“ с победой”, — отметил полузащитник.

Примечательно, что по словам игрока, атакой в современном футболе можно выиграть только матчи, а обороной — трофеи.

Как писал УНН, “Шахтер” потерпел фиаско, а “Динамо” одержало первый трофей при работе Мирчи Луческу во главе клуба.

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