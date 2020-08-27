Поражение в Суперкубке: Степаненко рассказал о больших проблемах в защите "Шахтера"

“Не скажу, что были какие-то проблемы с погодой. Матч проходил в обычном ключе. Мы держали мяч возле штрафной. Остроту пытались создавать во втором тайме. К сожалению, мяч летал туда-сюда, никто не мог подставить ногу. У нас есть определенные проблемы, их надо решать. Лучше сейчас. Когда все хорошо — никто не замечает ошибок. У нас огромные проблемы в обороне. Соперник три раза дошел до ворот и трижды забил. Мы забили раз. Здесь не о чем говорить. Могу только поздравить „Динамо“ с победой”, — отметил полузащитник.

Примечательно, что по словам игрока, атакой в современном футболе можно выиграть только матчи, а обороной — трофеи.

Как писал УНН, “Шахтер” потерпел фиаско, а “Динамо” одержало первый трофей при работе Мирчи Луческу во главе клуба.