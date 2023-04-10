Поразка рф в Україні стримає Китай від нападу на Тайвань
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Програш рф у повномасштабній війні в Україні стане хорошим варіантом для стримання Китаю від нападу на Тайвань. Про це повідомив голова Комітету Палати представників США із закордонних справ республіканець Майкл Маккол в інтерв'ю NBC, передає УНН.
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"Те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що відбудеться на Тайвані й в тихоокеанському регіоні. Я вважаю, що найкращим засобом стримування президента Сі є поразка Путіна в Україні", - заявив він.
Доповнення
Збройні сили Китаю 8 квітня розпочали військові навчання навколо Тайваню. Вони відпрацьовували оточення острова.
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