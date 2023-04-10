Поражение рф в Украине сдержит Китай от нападения на Тайвань

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"То, что происходит в Украине, будет определять то, что произойдет на Тайване и в тихоокеанском регионе. Я считаю, что лучшим средством сдерживания президента Си является поражение Путина в Украине", - заявил он.

Дополнение

Вооруженные силы Китая 8 апреля начали военные учения вокруг Тайваня. Они отрабатывали окружение острова.

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