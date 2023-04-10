Поражение рф в Украине сдержит Китай от нападения на Тайвань
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Проигрыш рф в полномасштабной войне в Украине станет хорошим вариантом для сдерживания Китая от нападения на Тайвань. Об этом сообщил председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам республиканец Майкл Маккол в интервью NBC, передает УНН.
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"То, что происходит в Украине, будет определять то, что произойдет на Тайване и в тихоокеанском регионе. Я считаю, что лучшим средством сдерживания президента Си является поражение Путина в Украине", - заявил он.
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Вооруженные силы Китая 8 апреля начали военные учения вокруг Тайваня. Они отрабатывали окружение острова.
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