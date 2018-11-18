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Поразка Федерера: визначились фіналісти Підсумкового турніру АТР

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Лондоні дійшла черга до проведення двох півфінальних поєдинків Підсумкового турніру АТР, повідомляє УНН.

У стартовому матчі легендарний швейцарець Роджер Федерер зазнав фіаско від німця Александра Звєрєва — 5:7, 6:7 (5).

В іншій баталії серб Новак Джокович не мав великих труднощів і з уродженцем ПАР Кевіном Андерсоном — двічі по 6:2.

Примітно, що Федерер в 16-й раз виступав на Підсумковому турнірі і в 15-й раз пробився в півфінал. У минулому сезоні швейцарець також зіграв в 1/2 в Лондоні.

Зауважимо, що вихід серба до фіналу Підсумкового турніру АТР став вже 7-м у кар’єрі в 5 з яких він виборов титули. Для Звєрєва даний фінал стане першим.

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