Поражение Федерера: определились финалисты Итогового турнира АТР

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105626 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111543 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148652 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143533 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136033 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127993 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170514 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118070 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145407 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Поражение Федерера: определились финалисты Итогового турнира АТР

Поражение Федерера: определились финалисты Итогового турнира АТР

Киев  •  УНН

 • 8871 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Лондоне дошла очередь до проведения двух полуфинальных поединков Итогового турнира АТР, сообщает УНН.

В стартовом матче легендарный швейцарец Роджер Федерер потерпел фиаско от немца Александра Зверева — 5:7, 6:7 (5).

В другой баталии серб Новак Джокович не имел большого труда и с уроженцем ЮАР Кевином Андерсоном — дважды по 6:2.

Примечательно, что Федерер в 16-й раз выступал на Итоговом турнире и в 15-й раз пробился в полуфинал. В прошлом сезоне швейцарец также сыграл в 1/2 в Лондоне.

Заметим, что выход серба в финал Итогового турнира АТР стал уже 7-м в карьере в 5 из которых он завоевал титулы. Для Зверева данный финал станет первым.

Украинские Национальные Новости

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