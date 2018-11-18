Поражение Федерера: определились финалисты Итогового турнира АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Лондоне дошла очередь до проведения двух полуфинальных поединков Итогового турнира АТР, сообщает УНН.
В стартовом матче легендарный швейцарец Роджер Федерер потерпел фиаско от немца Александра Зверева — 5:7, 6:7 (5).
В другой баталии серб Новак Джокович не имел большого труда и с уроженцем ЮАР Кевином Андерсоном — дважды по 6:2.
Примечательно, что Федерер в 16-й раз выступал на Итоговом турнире и в 15-й раз пробился в полуфинал. В прошлом сезоне швейцарец также сыграл в 1/2 в Лондоне.
Заметим, что выход серба в финал Итогового турнира АТР стал уже 7-м в карьере в 5 из которых он завоевал титулы. Для Зверева данный финал станет первым.