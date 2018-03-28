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Пораненого в зоні АТО сапера евакуювали до лікарні Дніпра

Пораненого в зоні АТО сапера евакуювали до лікарні Дніпра

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Пораненого сьогодні вдень при розмінування місцевості поблизу Донецької фільтрувальної станції сапера ДСНС Анатолія Краснопьорова евакуюють до лікарні Дніпра. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“Станом на 17.00 пораненого піротехніка транспортують з Авдіївки Донецьої області до Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова у місто Дніпро. Наразі стан постраждалого рятувальника стабільний”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 28 березня о 13.20 поблизу Донецької фільтрувальної станції в Ясинуватському районі, під час обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів, отримав травми начальник групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області Краснопьоров Анатолій Миколайович.

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