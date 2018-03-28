Раненого в зоне АТО сапера эвакуировали в больницу Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Раненого сегодня днем при разминирования местности вблизи Донецкой фильтровальной станции сапера ГСЧС Анатолия Красноперова эвакуируют в больницу Днепра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По состоянию на 17.00 раненого пиротехника транспортируют из Авдеевки, Донецкая область, в Областную клиническую больницу им. Мечникова в город Днепр. Сейчас состояние пострадавшего спасателя стабильное", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 28 марта в 13.20 вблизи Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватском районе, во время обследования территории на наличие взрывоопасных предметов, получил травмы начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Красноперов Анатолий Николаевич.