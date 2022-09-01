Пора припинити гратися з вогнем: МКЧХ закликав вжити заходів на ЗАЕС, щоб уникнути катастрофічних наслідків

Цитата

“У разі радіоактивного витоку (на ЗАЕС – ред.) надати гуманітарну допомогу буде складно, чи взагалі неможливо. Отже, пора припинити грати з вогнем, і натомість вжити конкретних заходів, аби захистити цей, та інші подібні об’єкти від військових операцій. Найменший прорахунок може спричинити спустошення, про яке ми будемо шкодувати десятки років”, – наголосив Мардіні.

Деталі

Гендиректор МКЧХ висловив глибоку стурбованість бойовими діями, що відбуваються на Запорізькій АЕС, чи поблизу неї. Він зазначив, що вселяє надію те, що місія МАГАТЕ наразі прямує у цей район з метою вивчення пошкоджень, оскільки ставки неймовірно високі.

“Коли об’єкти підвищеної небезпеки перетворюються на зони бойових дій, наслідки для довкілля та мільйонів людей можуть бути катастрофічними і тривати багато років”, — додав він.

Контекст

31 серпня з Києва на ЗАЕС вирушила місія МАГАТЕ і прибула до Запоріжжя на шляху до захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС. Вона має працювати на станції до 3 вересня.

1 вересня стало відомо, що росіяни обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС - Енергодар. Повідомлялося, що попри обстріли місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара.

Від МАГАТЕ очікують чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки росією на Запорізькій АЕС, заявивміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.