Пора прекратить играть с огнем: МККК призвал принять меры на ЗАЭС, чтобы избежать катастрофических последствий

Цитата

“В случае радиоактивной утечки (на ЗАЭС – ред.) оказать гуманитарную помощь будет сложно или вообще невозможно. Следовательно, пора прекратить играть с огнем, вместо этого принять конкретные меры, чтобы защитить этот, и другие подобные объекты от военных операций. Наименьший просчет может привести к опустошению, о котором мы будем жалеть десятки лет”, – подчеркнул Мардини.

Детали

Гендиректор МККК выразил глубокую обеспокоенность происходящими на Запорожской АЭС боевыми действиями или вблизи нее. Он отметил, что вселяет надежду на то, что миссия МАГАТЭ сейчас направляется в этот район с целью изучения повреждений, поскольку ставки невероятно высоки.

“Когда объекты повышенной опасности превращаются в зоны боевых действий, последствия для окружающей среды и миллионов людей могут быть катастрофическими и продолжаться много лет”, — добавил он.

Контекст

31 августа из Киева на ЗАЭС отправилась миссия МАГАТЭ и прибыла в Запорожье на пути к захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Она должна работать на станции до 3 сентября.

1 сентября стало известно, что россияне обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья к ЗАЭС, а также город-спутник ЗАЭС – Энергодар. Сообщалось, что, несмотря на обстрелы, миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар.

От МАГАТЭ ожидают четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности россией на Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.