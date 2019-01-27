Популярність винних аукціонів стрімко зростає
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У 2018 році світові продажі вин на аукціонах склали 479,7 млн доларів, перевищивши показник 2017 року на 26%, передає УНН з посиланням на галузеве видання Wine Spectator.
Йдеться про аукціони, проведених на ринках США, Великобританії, Гонконгу, Женеви, Шанхая, включаючи онлайн-продажу.
Зокрема, продажі в США виросли на 20% - до 222 млн доларів.
Лондон і Женева "піднялися" на 12% - до 946,4 млн дол., Шанхай і Гонконг - на 40%, до 137,2 млн дол.
Нагадаємо, Україна потрапила в трійку лідерів по імпорту грузинського вина.