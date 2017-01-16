Популярність вінілових платівок може стати більшою ніж в 1980-х роках
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Продажі вінілових пластинок продовжать рости і досягнуть піку в 2017 році. Такий прогноз консалтингової компанії Deloitte представило видання Financial Times, передає УНН.
За даними Deloitte, нинішній рік стане сьомим за рахунком, коли доходи ринку вінілу будуть збільшуватися в темпі, що вимірюється двозначними числами. В 2017-му від продажу платівок очікуються прибутки в розмірі від 800 до 900 мільйонів доларів.
За словами аналітиків, у сектора є шанси досягти позначки у мільярд доларів — вперше з 1980-х років.
“Це не відродження, а тимчасовий спалах,” — вважає представник Deloitte.
Як заявляють експерти, зростання продажів викликано модою на вініл серед меломанів, яка повернулася.