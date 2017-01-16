Популярность виниловых пластинок может стать больше чем в 1980-х годах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Продажи виниловых пластинок продолжат расти и достигнут пика в 2017 году. Такой прогноз консалтинговой компании Deloitte представило издание Financial Times, передает УНН.
По данным Deloitte, нынешний год станет седьмым по счету, когда доходы рынка винила будут увеличиваться в темпе, что измеряется двузначными числами. В 2017-м от продажи пластинок ожидаются доходы в размере от 800 до 900 000 000 долларов.
По словам аналитиков, у сектора шансы достичь отметки в миллиард долларов - впервые с 1980-х годов.
"Это не возрождение, а временная вспышка", - считает представитель Deloitte.
Как заявляют эксперты, рост продаж вызван модой на винил среди меломанов, которая вернулась.