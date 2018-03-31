На церемонії прощання з Хокінгом очікуються тисячі шанувальників

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Київ • УНН

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КИЇВ.31 березня.УНН. Похорон знаменитого фізика-теоретика, професора Стівена Хокінга відбудуться сьогодні, 31 березня, у британському Кембриджі. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

"Очікується, що до запрошених 500 друзів, родичів та колег приєднаються тисячі людей. Служба почнеться в університетській церкві Великої Святої Марії в 14:00 за Гринвічем", - сказано у повідомленні.

Прах вченого Стівена Хокінга буде похований у Вестмінстерському абатстві - поруч з могилами Чарльза Дарвіна і Ісаака Ньютона.

Як повідомляв УНН, Професор Хокінг, який хворів на бічний аміотрофічний склероз, помер 14 березня в віці 76 років у своєму будинку в Кембриджі

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