На церемонії прощання з Хокінгом очікуються тисячі шанувальників
Київ • УНН
КИЇВ.31 березня.УНН. Похорон знаменитого фізика-теоретика, професора Стівена Хокінга відбудуться сьогодні, 31 березня, у британському Кембриджі. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
"Очікується, що до запрошених 500 друзів, родичів та колег приєднаються тисячі людей. Служба почнеться в університетській церкві Великої Святої Марії в 14:00 за Гринвічем", - сказано у повідомленні.
Прах вченого Стівена Хокінга буде похований у Вестмінстерському абатстві - поруч з могилами Чарльза Дарвіна і Ісаака Ньютона.
Як повідомляв УНН, Професор Хокінг, який хворів на бічний аміотрофічний склероз, помер 14 березня в віці 76 років у своєму будинку в Кембриджі.