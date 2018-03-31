На церемонии прощания с Хокингом ожидаются тысячи поклонников

"Ожидается, что к приглашенным 500 друзьям, родственникам и коллегам присоединятся тысячи людей. Служба начнется в университетской церкви Великой Святой Марии в 14:00 по Гринвичу", - готовится в сообщении.

Прах ученого Стивена Хокинга будет похоронен в Вестминстерском аббатстве - рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.

Как сообщал УНН, профессор Хокинг, который болел боковым амиотрофическим склерозом,умер 14 марта в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже.