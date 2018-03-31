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На церемонии прощания с Хокингом ожидаются тысячи поклонников

На церемонии прощания с Хокингом ожидаются тысячи поклонников

Киев  •  УНН

 • 14254 просмотра

КИЕВ. 31 березня.УНН. Похороны знаменитого физика-теоретика, профессора Стивена Хокинга состоятся сегодня, 31 марта, в Кембридже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

"Ожидается, что к приглашенным 500 друзьям, родственникам и коллегам присоединятся тысячи людей. Служба начнется в университетской церкви Великой Святой Марии в 14:00 по Гринвичу", - готовится в сообщении.

Прах ученого Стивена Хокинга будет похоронен в Вестминстерском аббатстве - рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона.

Как сообщал УНН, профессор Хокинг, который болел боковым амиотрофическим склерозом,умер 14 марта в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже.

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