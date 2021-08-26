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Попри встановлення режиму талібів - Пакистан вирішив продовжити торгівельну угоду з Афганістаном

Київ • УНН

 • 13658 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Пакистан і Афганістан досягли домовленості про продовження на шість місяців терміну дії угоди про транзитну торгівлю. Про це в четвер повідомляє газета The Express Tribune з посиланням на міністерство торгівлі Пакистану, пише УНН.

Деталі

“Всі питання, пов’язані з нашою торгівлею з Афганістаном, вирішені. Пакистан продовжує вести торговельну діяльність з Афганістаном відповідно до міжнародного права”, — заявило міністерство торгівлі.

Після зміни політичної обстановки в Афганістані немає ніяких обмежень на пересування вантажного автотранспорту і громадян через транскордонні переходи “Спін-Болдак” і “Торхам” на пакистано-афганському кордоні. Щоденний трафік через них досягає більше 1 тис. вантажівок, повідомили у міністерстві торгівлі.

Раніше

На початку серпня влада Пакистану неодноразово закривали переходи “Спін-Болдак” і “Торхам” через бої між рухом “Талібан” і військами урядової армії Афганістану в провінціях Кандагар і Нангархар. В даний час вони працюють у звичайному режимі.

Контрольно-пропускний пункт “Торхам” вважається основним і найбільш завантаженим на кордоні Афганістану і Пакистану.

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