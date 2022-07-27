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Попри війну в Україні зросли темпи проведення трансплантацій

Попри війну в Україні зросли темпи проведення трансплантацій

Київ • УНН

 • 253545 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Попри повномасштабне вторгнення росії темпи проведення трансплантацій в Україні зросли у порівнянні з минулим роком. За 6 місяців цього року виконано 136 трансплантацій органів, за аналогічний період минулого було зроблено 126 таких операцій. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.

Цитата

«Не зважаючи на розв’язану російською федерацією війну, система охорони здоров’я продовжує працювати, а лікарі – надавати кваліфіковану, у тому числі високоспеціалізовану, медичну допомогу. При цьому темпи проведення трансплантацій в Україні навіть зросли у порівнянні з минулим роком (за 6 місяців поточного року в Україні виконано 136 трансплантацій органів, за аналогічний період 2021 року зроблено 126 таких операцій)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що серед закладів, що фізично не постраждали від російської навали і продовжують рятувати пацієнтів, які не мають іншого шансу на життя, окрім трансплантації, – Черкаський обласний онкодиспансер. З початку року там провели 24 трансплантації кісткового мозку (КМ) та 6 трансплантацій нирок.

«Загалом з 2019 року фахівцями медзакладу здійснено 91 трансплантацію КМ та 19 трансплантацій нирок. Минулої п’ятниці у медзаклад, попри воєнний час і проблеми з логістикою, доставили кістковий мозок від донора з Польщі, завдяки чому фахівці змогли провести трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора 33-річному пацієнту-канівчанину, хворому на гострий лейкоз», - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що безпосередньо від кордону у Черкаси цей цінний вантаж доставили засновники Українського реєстру донорів кісткового мозку.

Наразі заклад працює у звичному режимі, у тому числі надаючи допомогу пацієнтам з інших областей України, де – через війну – українці позбавлені можливості потрапити до онкологічних закладів.

Фахівці онкодиспансеру проводять усі види спеціального лікування: хірургічне, хімієтерапевтичне, променеве.

Доповнення

Уряд ввів нові критерії для медзакладів, які хочуть стати учасниками пілотного проекту з трансплантації.

25 травня повідомлялося, що в Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова після 3-х місяців вимушеної перерви через повномасштабну війну, яку почала рф, відбулась перша трансплантація печінки.

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