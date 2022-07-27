Попри війну в Україні зросли темпи проведення трансплантацій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Попри повномасштабне вторгнення росії темпи проведення трансплантацій в Україні зросли у порівнянні з минулим роком. За 6 місяців цього року виконано 136 трансплантацій органів, за аналогічний період минулого було зроблено 126 таких операцій. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
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«Не зважаючи на розв’язану російською федерацією війну, система охорони здоров’я продовжує працювати, а лікарі – надавати кваліфіковану, у тому числі високоспеціалізовану, медичну допомогу. При цьому темпи проведення трансплантацій в Україні навіть зросли у порівнянні з минулим роком (за 6 місяців поточного року в Україні виконано 136 трансплантацій органів, за аналогічний період 2021 року зроблено 126 таких операцій)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що серед закладів, що фізично не постраждали від російської навали і продовжують рятувати пацієнтів, які не мають іншого шансу на життя, окрім трансплантації, – Черкаський обласний онкодиспансер. З початку року там провели 24 трансплантації кісткового мозку (КМ) та 6 трансплантацій нирок.
«Загалом з 2019 року фахівцями медзакладу здійснено 91 трансплантацію КМ та 19 трансплантацій нирок. Минулої п’ятниці у медзаклад, попри воєнний час і проблеми з логістикою, доставили кістковий мозок від донора з Польщі, завдяки чому фахівці змогли провести трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора 33-річному пацієнту-канівчанину, хворому на гострий лейкоз», - зазначається в повідомленні.
Зазначається, що безпосередньо від кордону у Черкаси цей цінний вантаж доставили засновники Українського реєстру донорів кісткового мозку.
Наразі заклад працює у звичному режимі, у тому числі надаючи допомогу пацієнтам з інших областей України, де – через війну – українці позбавлені можливості потрапити до онкологічних закладів.
Фахівці онкодиспансеру проводять усі види спеціального лікування: хірургічне, хімієтерапевтичне, променеве.
Доповнення
Уряд ввів нові критерії для медзакладів, які хочуть стати учасниками пілотного проекту з трансплантації.
25 травня повідомлялося, що в Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова після 3-х місяців вимушеної перерви через повномасштабну війну, яку почала рф, відбулась перша трансплантація печінки.