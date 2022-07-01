Уряд ввів нові критерії для медзакладів, які хочуть стати учасниками пілотного проекту з трансплантації
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Кабінет міністрів України запровадив нові критерії для медзакладів, що бажають стати учасниками пілотного проекту з трансплантації. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
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«Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови КМУ № 707 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів», спрямовані на стимулювання розвитку трансплантації як одного з пріоритетних напрямів охорони здоров’я», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що згідно зі змінами, реалізацію пілотного проекту продовжено до кінця 2023 року, а до закладів охорони здоров’я і наукових установ, що виявили бажання стати його учасниками, запроваджено нові критерії, принаймні одному з яких має відповідати потенційний учасник.
«Прийнята постанова також передбачає передачу повноважень щодо укладання договорів з трансплантації до спеціалізованої держустанови «Український центр трансплант-координації» і придбання для неї медвиробів, призначених для збільшення допустимого часу холодової ішемії трансплантата», - зазначається пповідомленні.
Так, повідомляється, що наразі час холодової ішемії трансплантата серця (коли серце може перебувати поза тілом людини) складає 4-5 годин, з яких лише 1,5-2 години допустимі на перевезення.
«Це накладає суттєві обмеження на роботу медиків та звужує шанси реципієнтів на проведення трансплантації, коли вони з донором перебувають в різних регіонах. При цьому перфузійна машина (бокс) дозволяє збільшити час холодової ішемії серця втричі – до 12 годин», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
25 травня повідомлялося, що в Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова після 3-х місяців вимушеної перерви через повномасштабну війну, яку почала рф, відбулась перша трансплантація печінки.