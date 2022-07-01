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Правительство ввело новые критерии для медучреждений, которые хотят стать участниками пилотного проекта по трансплантации

Правительство ввело новые критерии для медучреждений, которые хотят стать участниками пилотного проекта по трансплантации

Киев • УНН

 • 204309 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров Украины ввел новые критерии для медучреждений, желающих стать участниками пилотного проекта по трансплантации. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.

Цитата

«Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление КМУ № 707 «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов» направлены на стимулирование развития трансплантации как одного из приоритетных направлений здравоохранения», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно изменениям, реализация пилотного проекта продлена до конца 2023 года, а в учреждения здравоохранения и научных учреждений, изъявивших желание стать его участниками, введены новые критерии, по крайней мере одному из которых должен соответствовать потенциальный участник.

«Принятое постановление также предусматривает передачу полномочий по заключению договоров по трансплантации в специализированное госучреждение «Украинский центр трансплант-координации» и приобретение для него медизделий, предназначенных для увеличения допустимого времени холодовой ишемии трансплантата» - указывается в сообщении.

Так, сообщается, что в настоящее время время холодовой ишемии трансплантата сердца (когда сердце может находиться вне тела человека) составляет 4-5 часов, из которых только 1,5-2 часа допустимы для перевозки.

«Это накладывает существенные ограничения на работу медиков и сужает шансы реципиентов на проведение трансплантации, когда они находятся с донором в разных регионах. При этом перфузионная машина (бокс) позволяет увеличить время холодовой ишемии сердца в три раза – до 12 часов», - говорится в сообщении.

Дополнение

25 мая сообщалось, что в Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова после 3-х месяцев вынужденного перерыва из-за полномасштабной войны, которую начала россия, произошла первая трансплантация печени.

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