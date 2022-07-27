Несмотря на войну в Украине выросли темпы проведения трансплантаций
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Несмотря на полномасштабное вторжение россии темпы проведения трансплантаций в Украине выросли по сравнению с прошлым годом. За 6 месяцев этого года выполнено 136 трансплантаций органов, за аналогичный период в прошлом было сделано 126 таких операций. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.
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«Несмотря на развязанную российской федерацией войну, система здравоохранения продолжает работать, а врачи – оказывать квалифицированную, в том числе высокоспециализированную, медицинскую помощь. При этом темпы проведения трансплантаций в Украине даже выросли по сравнению с прошлым годом (за 6 месяцев текущего года в Украине выполнено 136 трансплантаций органов, за аналогичный период 2021 года сделано 126 таких операций)», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что среди заведений, физически не пострадавших от российского нашествия и продолжающих спасать пациентов, не имеющих иного шанса на жизнь, кроме трансплантации, – Черкасский областной онкодиспансер. С начала года там было проведено 24 трансплантации костного мозга (КМ) и 6 трансплантаций почек.
«Всего с 2019 года специалистами медучреждения осуществлена 91 трансплантация КМ и 19 трансплантаций почек. В прошлую пятницу в медучреждение, несмотря на военное время и проблемы с логистикой, доставили костный мозг от донора из Польши, благодаря чему специалисты смогли провести трансплантацию костного мозга от неродственного донора 33-летнему пациенту-каневчанину, больному острым лейкозом», – отмечается в сообщении.
Отмечается, что от границы в Черкассы этот ценный груз доставили основатели Украинского реестра доноров костного мозга.
В настоящее время заведение работает в обычном режиме, в том числе оказывая помощь пациентам из других областей Украины, где – из-за войны – украинцы лишены возможности попасть в онкологические учреждения.
Специалисты онкодиспансера проводят все виды специального лечения: хирургическое, химиетерапевтическое, лучевое.
Дополнение
Правительство ввело новые критерии для медучреждений, которые хотят стать участниками пилотного проекта по трансплантации.
25 мая сообщалось, что в Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова после 3-х месяцев вынужденного перерыва из-за полномасштабной войны, которую начала россия, произошла первая трансплантация печени.