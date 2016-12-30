Попри відмову МОЗ МЦ "Клініка Спіженко" знайде можливість допомогти з лікуванням найнужденніших онкохворих українців

“Незрозуміла реакція керівництва МОЗ України на пропозицію Центру онкології Клініки Спіженко пролікувати безплатно онкохворих, що очікують лікування за кордоном. Свою відмову МОЗ України обґрунтовує тим, що не може ніяким чином вплинути на процес прийняття конкретним лікарем відповідного рішення та не є розпорядником інформації щодо персональних даних пацієнтів, які потребують такого лікування. Хоча суть нашого звернення була щодо пацієнтів, яким вже рекомендоване таке лікування у відповідності до міжнародних протоколів і очікують на таке лікуванням за кордоном, але з причин відсутності коштів таке лікуванням ми могли б провести в Центрі онкології Клініки Спіженко на безоплатній основі.

Я вже не кажу, що можна було б заради прояву зацікавленості в подальшій співпраці організувати спільну зустріч щодо обговорення можливого лікування тих пацієнтів, які звертаються до МОЗ України за подібним лікуванням, щоб започаткувати такого роду проекти соціальної відповідальності бізнесу та приватних лікарень. Як-не-як цей склад МОЗ України сформований з "волонтерів" і добре мають розуміти, наскільки це важливо. Для прикладу, на минулому тижні Клініка Спіженко передала дитячому благодійному фонду 15 квитків в театр на новорічну виставу і благодійний фонд самостійно розподілив ці квитки, а не відписав листа, що не має реєстру охочих дітей, не може скерувати батьків, щоб ті пішли в театр. Дивна ситуація з безоплатним лікуванням, такої байдужої реакції ми не очікували. Складається враження, що краще нічого не пропонувати.

Я досі шокований і не можу зрозуміти, чим керуються чиновники, які відмовляються рятувати життя. Ми протягнули руку допомоги, а у відповідь отримали відмову. Хочу сказати, що не зважаючи на позицію профільного відомства, МЦ "Клініка Спіженко" знайде можливість допомогти пролікувати найбільш нужденних онкохворих українців”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, МОЗ відмовив "Клініці Спіженко" у бажанні безплатно пролікувати онкохворих.

Нагадаємо, понад місяць тому Центр онкології “Клініка Спіженко” звернувся до МОЗ України із соціальною ініціативою безплатно пролікувати онкохворих українських пацієнтів, які у черзі очікують на бюджетне фінансування, аби отримати лікування