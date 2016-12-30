Несмотря на отказ МЗ МЦ "Клиника Спиженко" найдет возможность помочь с лечением нуждающимся онкобольным украинцам

"Непонятная реакция руководства Минздрава Украины на предложение Центра онкологии Клиники Спиженко пролечить бесплатно онкобольных, ожидающих лечение за рубежом. Свой отказ МОЗ Украины обосновывает тем, что не может никаким образом повлиять на процесс принятия конкретным врачом соответствующего решения и не является распорядителем информации относительно персональных данных пациентов, нуждающихся в таком лечении. Хотя суть нашего обращения была относительно пациентов, которым уже рекомендовано такое лечение в соответствии с международными протоколами и ожидающими такое лечением за границей, но из-за отсутствия средств такое лечением мы могли бы провести в Центре онкологии Клиники Спиженко на безвозмездной основе.

Я уже не говорю, что можно было бы ради проявления заинтересованности в дальнейшем сотрудничестве организовать совместную встречу по обсуждению возможного лечения тех пациентов, которые обращаются в Минздрав Украины за подобным лечением, чтобы начать такого рода проекты социальной ответственности бизнеса и частных больниц. Как-никак этот состав МОЗ Украины сформирован с "волонтеров" и хорошо должны понимать, насколько это важно. Например, на прошлой неделе Клиника Спиженко передала детскому благотворительному фонду 15 билетов в театр на новогоднее представление и благотворительный фонд помощи распределил эти билеты, а не отписал письмо, что не имеет реестра желающих детей, не может направить родителей, чтобы те пошли в театр. Странная ситуация с бесплатным лечением, такой равнодушной реакции мы не ожидали. Создается впечатление, что лучше ничего не предлагать.

Я до сих пор в шоке и не могу понять, чем руководствуются чиновники, которые отказываются спасать жизни. Мы протянули руку помощи, а в ответ получили отказ. Хочу сказать, что несмотря на позицию профильного ведомства, МЦ "Клиника Спиженко" найдет возможность помочь пролечить наиболее нуждающихся онкобольных украинцев ", - сказал он.

Как сообщал УНН, МЗ отказал "Клинике Спиженко" в желании бесплатно пролечить онкобольных .

Напомним, более месяца назад Центр онкологии "Клиника Спиженко" обратился в Минздрав Украины с социальной инициативой бесплатно пролечить онкобольных украинских пациентов, которые в очереди ожидают бюджетное финансирование , чтобы получить лечение