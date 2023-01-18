Попри санкції в Калінінграді процвітає контрабанда польських продуктів харчування

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Росіяни з Калінінграда висловили своє невдоволення у Telegram переслідуванням контрабандистів.

"Санкції діють, і не можна навіть ввозити контрабанду", - поскаржилася одна людина. "Вони переслідують людей, чому замість них не дають якісної, дешевшої їжі?", - дивуються інші.

Минулої середи (11 січня) російські фітосанітарні органи затримали чоловіка, який намагався контрабандним шляхом провезти 20 кг польської ковбаси до Калінінградської області, повідомляє Wirtualna Polska. Чиновники послалися на відсутність необхідних документів та ризик, пов'язаний із вірусом африканської чуми свиней.

Контрабандист ковбаси сплатив штраф. На фотографії конфіскованих товарів, яку чиновники опублікували з метою застерегти від подібних практик, можна побачити господарську сумку з найпопулярнішої в Польщі мережі дисконтних магазинів Biedronka, що належить португальській групі Jeronimo Martins.

Феномен контрабанди продуктів харчування в Калінінград насправді може мати набагато більший масштаб, ніж передбачалося спочатку. Одна жінка з Калінінграда розповіла в Telegram, що бачила багато машин по місту "із більш ніж 20 кг" контрабандної продукції, яку ніхто не конфіскував. Митне оформлення на кордоні вона назвала "фантастикою".

Більшість людей, які прямують до Калінінградської області, беруть із собою пакети з їжею, оскільки в магазинах мало товарів, а якісніші продукти коштують дорого, пояснив співробітник польської компанії, що працює на прикордонному переході.

Він додав, що більшість мандрівників - це студенти, люди німецького походження з російськими паспортами та шенгенськими візами чи росіяни, які мають польське подружжя.