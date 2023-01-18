Несмотря на санкции в Калининграде процветает контрабанда польских продуктов питания

Детали

Россияне из Калининграда выразили свое недовольство в Telegram преследованием контрабандистов.

"Санкции действуют, и нельзя даже ввозить контрабанду", - пожаловался один человек. "Они преследуют людей, почему вместо них не дают качественной, более дешевой еды?", - недоумевают другие.

В прошлую среду (11 января) российские фитосанитарные органы задержали мужчину, который пытался контрабандным путем провезти 20 кг польской колбасы в Калининградскую область, сообщает Wirtualna Polska. Чиновники сослались на отсутствие необходимых документов и риск, связанный с вирусом африканской чумы свиней.

Контрабандист колбасы заплатил штраф. На фотографии конфискованных товаров, которую чиновники опубликовали с целью предостеречь от подобных практик, можно увидеть хозяйственную сумку из самой популярной в Польше сети дисконтных магазинов Biedronka, принадлежащей португальской группе Jeronimo Martins.

Феномен контрабанды продуктов питания в Калининград на самом деле может иметь гораздо больший масштаб, чем предполагалось изначально. Одна женщина из Калининграда рассказала в Telegram, что видела много машин по городу "с более чем 20 кг" контрабандной продукции, которую никто не конфисковал. Таможенное оформление на границе она назвала "фантастикой".

Большинство людей, направляющихся в Калининградскую область, берут с собой пакеты с едой, поскольку в магазинах мало товаров, а более качественные продукты стоят дорого, пояснил сотрудник польской компании, работающей на пограничном переходе.

Он добавил, что большинство путешественников - это студенты, люди немецкого происхождения с российскими паспортами и шенгенскими визами или россияне, которые имеют польских супругов.