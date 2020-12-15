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Попри протистояння та розкол: у "Слузі народу" заявили про обрання голови Запорізької облради

Київ • УНН

 • 22809 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Представника “Слуги Народу” Віталія Боговіна обрали головою Запорізької обласної ради. Про це повідомила пресслужба партії “Слуга народу”, інформує УНН.

Попри протистояння та розкол: у "Слузі народу" заявили про обрання голови Запорізької облради

“Сьогодні представника „Слуги Народу“ Віталія Боговіна обрано головою Запорізької обласної ради. Голосування відбувалося в атмосфері серйозного політичного протистояння”, — зазначили в повідомленні.

Також свою думку висловив і Боговін, який перед призначенням встиг посперечатися з народним депутатом від ОПЗЖ Володимиром Кальцевим.

“Незважаючи на агресивні політичні випади і декілька спроб проросійської партії зірвати голосування, голову облради вдалося обрати. Дякую вам за довіру! Сьогодні ми разом дали рішучу відсіч російському агресору. ЗНР тут ніколи не буде!”, — зазначив новий очільник.

За даними пресслужби, у результаті лідер обласного списку партії “Слуга Народу” здобув перемогу, його підтримала більшість депутатів — 43.

Додамо, Віталій Боговін — підприємець в аграрній сфері, працював на керівних посадах.

Раніше УНН повідомляв, що у Запоріжжі “розкололась” облрада, а частина засідала під охороною невідомих, які представилися ветеранами війни на Донбасі.

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