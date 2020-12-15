Попри протистояння та розкол: у "Слузі народу" заявили про обрання голови Запорізької облради
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Представника “Слуги Народу” Віталія Боговіна обрали головою Запорізької обласної ради. Про це повідомила пресслужба партії “Слуга народу”, інформує УНН.
“Сьогодні представника „Слуги Народу“ Віталія Боговіна обрано головою Запорізької обласної ради. Голосування відбувалося в атмосфері серйозного політичного протистояння”, — зазначили в повідомленні.
Також свою думку висловив і Боговін, який перед призначенням встиг посперечатися з народним депутатом від ОПЗЖ Володимиром Кальцевим.
“Незважаючи на агресивні політичні випади і декілька спроб проросійської партії зірвати голосування, голову облради вдалося обрати. Дякую вам за довіру! Сьогодні ми разом дали рішучу відсіч російському агресору. ЗНР тут ніколи не буде!”, — зазначив новий очільник.
За даними пресслужби, у результаті лідер обласного списку партії “Слуга Народу” здобув перемогу, його підтримала більшість депутатів — 43.
Додамо, Віталій Боговін — підприємець в аграрній сфері, працював на керівних посадах.
Раніше УНН повідомляв, що у Запоріжжі “розкололась” облрада, а частина засідала під охороною невідомих, які представилися ветеранами війни на Донбасі.