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Попри пандемію COVID-19 у Білорусі стартував фестиваль "Славянский базар": обмеження зробили виключно для квітів

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Міжнародний фестиваль “Слов’янський базар” завжди “руйнував бар’єри і зміцнював дружбу народів”, які б глобальні кризи не відбувалися в світі. Про це заявив у четвер президент Білорусі Олександр Лукашенко на церемонії відкриття фестивалю, пише УНН з посиланням на агентство БелТА.

“Особливо сьогодні, коли всі країни і народи знаходяться на межі глобальної геополітичної кризи, переділу світу, для нас життєво важливо зберегти традицію, що об’єднує людей, — сказав Лукашенко. — Адже що б не відбувалося в світі, міжнародний фестиваль „Слов’янський базар“ завжди руйнував бар’єри і зміцнював дружбу народів”. Президент підкреслив, що на фестивальній сцені з року в рік виступали сотні артистів різних національностей, політичних і релігійних поглядів, з різних держав. “Незважаючи на міжнародні конфлікти, міжнаціональні та внутрішньополітичні кризи, тут завжди панували мир, дружба і взаєморозуміння”, — підкреслив Лукашенко, зазначивши, що секрет цього “перш за все в культурному коді слов’ян, в загальній тисячолітній історії предків сучасних слов’янських народів”.

Президент зазначив, що історія фестивалю почалася в 1990-ті на фоні непростого вибудовування нових відносин між суверенними державами, створеними з “уламків величезної імперії” — Радянського Союзу. За його словами, в цьому році, незважаючи на закриті кордони через пандемію коронавірусу, у Вітебську зібралися найяскравіші титуловані артисти з Білорусі, Росії, України, “братніх республік та інших держав”.

Також, Олександр Лукашенко вручив премії Союзної держави (Білорусі та Росії) в області літератури і мистецтва за 2019-2020 роки на церемонії відкриття ХХIX Міжнародного фестивалю мистецтв “Слов’янський базар у Вітебську”.

Обмеження, пов’язані з COVID-19, згідно з телеканалу “Білорусь-1”, діють тільки на букети для виконавців.

Сюжет білоруського телебачення про відкриття фестивалю:

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