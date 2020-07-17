Несмотря на пандемию COVID-19 в Беларуси стартовал фестиваль "Славянский базар": ограничения сделали только для цветов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 81561 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105532 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110426 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139148 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112554 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134402 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102640 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102667 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104923 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

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Несмотря на пандемию COVID-19 в Беларуси стартовал фестиваль "Славянский базар": ограничения сделали только для цветов

Несмотря на пандемию COVID-19 в Беларуси стартовал фестиваль "Славянский базар": ограничения сделали только для цветов

Киев  •  УНН

 • 19648 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Международный фестиваль “Славянский базар” всегда “разрушал барьеры и укреплял дружбу народов”, какие бы глобальные кризисы ни происходили в мире. Об этом заявил в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия фестиваля, пишет УНН со ссылкой на агентство БелТА.

“Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса, передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей, — сказал Лукашенко. — Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль „Славянский базар“ всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов”. Президент подчеркнул, что на фестивальной сцене из года в год выступали сотни артистов разных национальностей, политических и религиозных взглядов, из различных государств. “Невзирая на международные конфликты, межнациональные и внутриполитические кризисы, здесь всегда царили мир, дружба и взаимопонимание”, — подчеркнул Лукашенко, отметив, что секрет этого “прежде всего в культурном коде славян, в общей тысячелетней истории предков современных славянских народов”.

Президент отметил, что история фестиваля началась в 1990-е на фоне непростого выстраивания новых отношений между суверенными государствами, созданными из “осколков огромной империи” — Советского Союза. По его словам, в этом году, несмотря на закрытые границы из-за пандемии коронавируса, в Витебске собрались самые яркие титулованные артисты из Беларуси, России, Украины, “братских республик и других государств”.

Также, Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства (Беларуси и России) в области литературы и искусства за 2019-2020 годы на церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске”.

Ограничения, связанные с COVID-19, согласно телеканалу “Беларусь-1”, действуют только на букеты для исполнителей.

Сюжет беларуского телевидения о открытии фестиваля:

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