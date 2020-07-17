Несмотря на пандемию COVID-19 в Беларуси стартовал фестиваль "Славянский базар": ограничения сделали только для цветов

“Особенно сегодня, когда все страны и народы находятся на грани глобального геополитического кризиса, передела мира, для нас жизненно важно сохранить традицию, объединяющую людей, — сказал Лукашенко. — Ведь что бы ни происходило в мире, международный фестиваль „Славянский базар“ всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов”. Президент подчеркнул, что на фестивальной сцене из года в год выступали сотни артистов разных национальностей, политических и религиозных взглядов, из различных государств. “Невзирая на международные конфликты, межнациональные и внутриполитические кризисы, здесь всегда царили мир, дружба и взаимопонимание”, — подчеркнул Лукашенко, отметив, что секрет этого “прежде всего в культурном коде славян, в общей тысячелетней истории предков современных славянских народов”.

Президент отметил, что история фестиваля началась в 1990-е на фоне непростого выстраивания новых отношений между суверенными государствами, созданными из “осколков огромной империи” — Советского Союза. По его словам, в этом году, несмотря на закрытые границы из-за пандемии коронавируса, в Витебске собрались самые яркие титулованные артисты из Беларуси, России, Украины, “братских республик и других государств”.

Также, Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства (Беларуси и России) в области литературы и искусства за 2019-2020 годы на церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске”.

Ограничения, связанные с COVID-19, согласно телеканалу “Беларусь-1”, действуют только на букеты для исполнителей.

Сюжет беларуского телевидения о открытии фестиваля: