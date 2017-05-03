Поплічника терористів "ДНР" затримали за плюндрування пам'ятників на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Жителя Покровська, який за гроші терористів "ДНР" знищував державну символіку України, затримала на Донеччині Служба безпеки України. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
"За дорученням представників терористичної організації “ДНР” молодик під фотозвіт та за сто доларів розповсюджував логотипи терористів у Покровську, наносив на пам’ятні знаки радянської епохи українську символіку", - йдеться в повідомленні.
Після викриття прихильник бойовиків усвідомив хибність своїх дій та відмовився від виконання будь-яких завдань бойовиків.
Як повідомляв УНН, першому заступнику міністра внутрішніх справ “ЛНР” повідомлено про підозру в участі у діяльності терористичної організації.