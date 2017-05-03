Пособника террористов "ДНР" задержали за осквернение памятников в Донецкой области

"По поручению представителей террористической организации "ДНР" молодой человек под фотоотчет и за сто долларов распространял логотипы террористов в Покровске, наносил на памятные знаки советской эпохи украинскую символику", - говорится в сообщении.

После разоблачения сторонник боевиков осознал ошибочность своих действий и отказался от выполнения любых задач боевиков.

Как сообщал УНН, первому заместителю министра внутренних дел "ЛНР" сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации.