Пособника террористов "ДНР" задержали за осквернение памятников в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Жителя Покровска, который за деньги террористов "ДНР" уничтожал государственную символику Украины, задержала в Донецкой области Служба безопасности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
"По поручению представителей террористической организации "ДНР" молодой человек под фотоотчет и за сто долларов распространял логотипы террористов в Покровске, наносил на памятные знаки советской эпохи украинскую символику", - говорится в сообщении.
После разоблачения сторонник боевиков осознал ошибочность своих действий и отказался от выполнения любых задач боевиков.
Как сообщал УНН, первому заместителю министра внутренних дел "ЛНР" сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации.