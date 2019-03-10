Попит на гірськолижний відпочинок в Україні цього року помітно впав
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Попит на гірськолижний відпочинок в Україні цього року помітно впав через безвізовий режим із Євросоюзом і відтоком українських туристів за кордон, а також через введення воєнного стану в низці областей. Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук в коментарі кореспонденту УНН.
"По Карпатському регіону – Львівська, Івано-Франківська області – нажаль, ми бачимо зменшення кількості туристів. У порівнянні з минулим сезоном ми маємо зменшення туристів у Яремче, Буковелі, Славському. Менше, ніж минулого року", - зазначив експерт.
За його словами, на падіння попиту на гірськолижний відпочинок всередині України цього сезону вплинули введення воєнного стану, а також безвіз, за яким багато українців надали перевагу відпочинку за кордоном.
При цьому Царук підкреслив, що гірськолижний сезон іще триває, оскільки сніг у горах ще лежить і траси будуть приймати лижників ще не менше місяця, тож остаточні підсумки будуть підбивати пізніше, але тенденція до падіння наразі вже зафіксована.
Нагадаємо, у 2018 році відпочинок на Новий рік в популярному серед українців Єгипті подорожчав на 20-25%, ціни на відпочинок в Європі залишились на рівні 2017 року, а "екзотичні" напрями стали більш привабливими.