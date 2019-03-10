КИЇВ. 10 березня. УНН. Попит на гірськолижний відпочинок в Україні цього року помітно впав через безвізовий режим із Євросоюзом і відтоком українських туристів за кордон, а також через введення воєнного стану в низці областей. Про це повідомив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук в коментарі кореспонденту УНН.