Спрос на горнолыжный отдых в Украине в этом году заметно упал

"Относительно Карпатского региона - Львовская, Ивано-Франковская области - к сожалению, мы видим уменьшение количества туристов. По сравнению с прошлым сезоном мы имеем уменьшение туристов в Яремче, Буковеле, Славском. Меньше, чем в прошлом году", - отметил эксперт.

По его словам, падение спроса на горнолыжный отдых внутри Украины в этом сезоне повлияли введение военного положения, а также безвиз, из-за которого многие украинцы предпочли отдых за рубежом.

При этом Царук подчеркнул, что горнолыжный сезон еще продолжается, поскольку снег в горах еще лежит и трассы будут принимать лыжников еще не меньше месяца, поэтому окончательные итоги будут подводить позже, но тенденция к падению сейчас уже зафиксирована.

Напомним, в 2018 году отдых на Новый год в популярном среди украинских Египте подорожал на 20-25%, цены на отдых в Европе остались на уровне 2017 года, а "экзотические" направления стали более привлекательными.