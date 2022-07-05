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Попит на електротранспорт: ринок реагує не лише на дефіцит пального

Попит на електротранспорт: ринок реагує не лише на дефіцит пального

Київ • УНН

 • 171677 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Ще до початку паливної кризи попит на електроскутери зріс на 111%, а на електромобілі попит зростав двічі – з початком паливної кризи, а вдруге це сталося після реєстрації законопроекту про скасування «нульового» розмитнення на авто. Про це УНН розповів керівник OLX Авто Андрій Коцина.

Деталі

«Якщо порівнювати по відгукам на всі оголошення останній тиждень квітня та перший тиждень травня, то в категорії OLX Авто зріс попит на
- електроскутери на 111%;
- електромотоцикли на 71%;
- електросамокати / гіроскутери на 71%;
- електромобілі в 10 разів.
Тож шалена активність на альтернативний транспорт була ще до початку паливної кризи. Далі попит дещо змінювався. Так до 22 травня українців щотижня цікавили електромотоцикли та електросамокати/гіроскутери. В останній тиждень місяця попит зріс тільки на електромотоцикли – на 12%», - розповів Коцина.

Дані категорії “Мото” на OLX, травень 2022.
Порівняння динаміки відгуків на оголошення тиждень до тижня

Тип транспорту

ІV тиждень квітня

І тиждень травня

ІІ тиждень травня

ІІІ тиждень травня

ІV тиждень травня

Електросамокати / гіроскутери

10 883

71% (18 558)

34% (24 906)

33% (33 223)

-6% (31 347)

Електромотоцикли

243

71% (415)

77% (733)

-24% (557)

12% (622)

Електроскутери

2 063

111% (4 347)

12% (4 847)

44% (6 979)

-3% (6 800)

Аналітик припускає, якщо ситуація з паливом не стабілізується, ми можемо знову очікувати різке зростання попиту.
«Цікаво, що продавці вже готові до ажіотажу, адже за місяць кількість оголошень «зеленого» мототранспорту на OLX збільшилась в середньому на 45%», - додає керівник OLX Авто.

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Щодо електромобілів, то діапазоні середнього цінового сегменту 10-20 тис. дол. з 12 травня по 19 травня попит зріс на 81%.
«Протягом наступного тижня зацікавленість електромобілями на OLX трималася на високому рівні й тільки 28 травня впала в два рази. Новий пік ми зафіксували 2 червня – майже за тиждень попит зріс на 34%. Скоріш за все такі коливання пов'язані з поданням нового законопроєкту №7418, за яким пропонувалось звільнити від сплати збору електромобілі», - пояснює Коцина.

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