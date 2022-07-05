Попит на електротранспорт: ринок реагує не лише на дефіцит пального

Деталі

«Якщо порівнювати по відгукам на всі оголошення останній тиждень квітня та перший тиждень травня, то в категорії OLX Авто зріс попит на

- електроскутери на 111%;

- електромотоцикли на 71%;

- електросамокати / гіроскутери на 71%;

- електромобілі в 10 разів.

Тож шалена активність на альтернативний транспорт була ще до початку паливної кризи. Далі попит дещо змінювався. Так до 22 травня українців щотижня цікавили електромотоцикли та електросамокати/гіроскутери. В останній тиждень місяця попит зріс тільки на електромотоцикли – на 12%», - розповів Коцина.

Дані категорії “Мото” на OLX, травень 2022.

Порівняння динаміки відгуків на оголошення тиждень до тижня

Тип транспорту ІV тиждень квітня І тиждень травня ІІ тиждень травня ІІІ тиждень травня ІV тиждень травня Електросамокати / гіроскутери 10 883 71% (18 558) 34% (24 906) 33% (33 223) -6% (31 347) Електромотоцикли 243 71% (415) 77% (733) -24% (557) 12% (622) Електроскутери 2 063 111% (4 347) 12% (4 847) 44% (6 979) -3% (6 800)

Аналітик припускає, якщо ситуація з паливом не стабілізується, ми можемо знову очікувати різке зростання попиту.

«Цікаво, що продавці вже готові до ажіотажу, адже за місяць кількість оголошень «зеленого» мототранспорту на OLX збільшилась в середньому на 45%», - додає керівник OLX Авто.

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Щодо електромобілів, то діапазоні середнього цінового сегменту 10-20 тис. дол. з 12 травня по 19 травня попит зріс на 81%.

«Протягом наступного тижня зацікавленість електромобілями на OLX трималася на високому рівні й тільки 28 травня впала в два рази. Новий пік ми зафіксували 2 червня – майже за тиждень попит зріс на 34%. Скоріш за все такі коливання пов'язані з поданням нового законопроєкту №7418, за яким пропонувалось звільнити від сплати збору електромобілі», - пояснює Коцина.