Спрос на электротранспорт: рынок реагирует не только на дефицит топлива

КИЕВ. 5 июля. УНН. Еще до начала топливного кризиса спрос на электроскутеры вырос на 111%, а на электромобили спрос рос дважды – с началом топливного кризиса, а во второй раз это произошло после регистрации законопроекта об отмене «нулевой» растаможки на авто. Об этом УНН рассказал руководитель OLX Авто Андрей Коцына.