Спрос на электротранспорт: рынок реагирует не только на дефицит топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Еще до начала топливного кризиса спрос на электроскутеры вырос на 111%, а на электромобили спрос рос дважды – с началом топливного кризиса, а во второй раз это произошло после регистрации законопроекта об отмене «нулевой» растаможки на авто. Об этом УНН рассказал руководитель OLX Авто Андрей Коцына.
Детали
«Если сравнивать по отзывам на все объявления последнюю неделю апреля и первую неделю мая, то в категории OLX Авто вырос спрос на
- электроскутеры на 111%;
– электромотоциклы на 71%;
– электросамокаты/гироскутеры на 71%;
– электромобили в 10 раз.
Так что безумная активность на альтернативный транспорт была еще до начала топливного кризиса. Дальше спрос несколько менялся. Так до 22 мая украинцев еженедельно интересовали электромотоциклы и электросамокаты/гироскутеры. В последнюю неделю месяца спрос вырос только на электромотоциклы – на 12%», – рассказал Коцына.
Данные категории “Мото” на OLX, май 2022.
Сравнение динамики отзывов на объявление неделю до недели
Тип транспорта
IV неделю апреля
I неделя мая
II неделя мая
III неделя мая
IV неделю мая
Электросамокаты / гироскутеры
10883
71% (18558)
34% (24 906)
33% (33223)
-6% (31347)
Электромотоциклы
243
71% (415)
77% (733)
-24% (557)
12% (622)
Электроскутеры
2063
111% (4347)
12% (4847)
44% (6 979)
-3% (6800)
Аналитик предполагает, если ситуация с топливом не стабилизируется, мы можем снова ждать резкого роста спроса.
«Интересно, что продавцы уже готовы к ажиотажу, ведь за месяц количество объявлений «зеленого» мототранспорта на OLX увеличилось в среднем на 45%», – добавляет руководитель OLX Авто.
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Что касается электромобилей, то в диапазоне среднего ценового сегмента 10-20 тыс. дол. с 12 мая по 19 мая спрос вырос на 81%.
«В течение следующей недели заинтересованность электромобилями на OLX держалась на высоком уровне и только 28 мая упала в два раза. Новый пик мы зафиксировали 2 июня – почти за неделю спрос вырос на 34%. Скорее всего, такие колебания связаны с представлением нового законопроекта №7418, по которому предлагалось освободить от уплаты сбора электромобили», - объясняет Коцина.