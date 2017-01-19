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Попереднє рішення Міжнародного суду ООН щодо Росії може буде ухвалено в найближчі місяці - МЗС

Попереднє рішення Міжнародного суду ООН щодо Росії може буде ухвалено в найближчі місяці - МЗС

Київ • УНН

 • 7218 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Попереднє рішення Міжнародного суду ООН про введення тимчасових заходів щодо Росії, спрямованих на запобігання порушення прав людини, може бути прийнято в найближчі місяці. Про це в ефірі радіо Крим.Реалії повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНН.

“Україна також звернулася в міжнародний суд ООН з проханням терміново вжити тимчасових заходів, які спрямовані на запобігання продовження порушень прав людини з боку Російською Федерацією протягом розгляду справи по суті. Щодо тимчасових заходів рішення може бути винесено протягом місяця, можливо двох. Це, в принципі, не займає багато часу, але це теж важливе питання, яке має бути розглянуте судом”, — сказала М.Беца.

Щодо розгляду справи по суті, зазначила речник МЗС, то такі справи, як правило, в Міжнародному суді розглядають кілька років.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Українські Національні Новини

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