Попереднє рішення Міжнародного суду ООН щодо Росії може буде ухвалено в найближчі місяці - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Попереднє рішення Міжнародного суду ООН про введення тимчасових заходів щодо Росії, спрямованих на запобігання порушення прав людини, може бути прийнято в найближчі місяці. Про це в ефірі радіо Крим.Реалії повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНН.
“Україна також звернулася в міжнародний суд ООН з проханням терміново вжити тимчасових заходів, які спрямовані на запобігання продовження порушень прав людини з боку Російською Федерацією протягом розгляду справи по суті. Щодо тимчасових заходів рішення може бути винесено протягом місяця, можливо двох. Це, в принципі, не займає багато часу, але це теж важливе питання, яке має бути розглянуте судом”, — сказала М.Беца.
Щодо розгляду справи по суті, зазначила речник МЗС, то такі справи, як правило, в Міжнародному суді розглядають кілька років.
Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.