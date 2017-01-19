Предварительное решение Международного суда ООН в отношении России может будет принято в ближайшие месяцы - МИД

"Украина также обратилась в международный суд ООН с просьбой срочно принять временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны Российской Федерацией в ходе рассмотрения дела по существу. Относительно временных мер решение может быть вынесено в течение месяца, возможно двух. Это, в принципе, не занимает много времени, но это тоже важный вопрос, который должен быть рассмотрен судом", - сказала М.Беца.

Относительно рассмотрения дела по существу, пресс-секретарь МИД отметила, что такие дела, как правило, в Международном суде рассматривают несколько лет.

Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.