Поодинокі вибухи боєприпасів досі лунають у Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Станом на 13 годину суботи на технічній території арсеналу у місті Балаклія Харківської області спостерігаються одиночні вибухи боєприпасів різної інтенсивності. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
За даними ДСНС, для локалізації та ліквідації осередків загоряння залучено 3 пожежних танки та 1 інженерну машину розгородження МО, для підвозу води та заправки яких залучено 3 пожежні автомобілі ДСНС.
Також, Національною поліцією проводиться патрулювання вулиць для забезпечення правопорядку, виставлено 14 блокпостів для спрямування автомобільного транспорту в об’їзд небезпечної зони.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.