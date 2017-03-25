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Одиночные взрывы боеприпасов до сих пор звучат в Балаклее

Одиночные взрывы боеприпасов до сих пор звучат в Балаклее

Киев • УНН

 • 7777 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на 13 часов субботы на технической территории арсенала в городе Балаклея Харьковской области наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

По данным ГСЧС, для локализации и ликвидации очагов возгорания привлечено 3 пожарных танка и 1 инженерную машину разграждения МО, для подвоза воды и заправки которых привлечены 3 пожарные автомобили ГСЧС.

Также, Национальной полицией проводится патрулирование улиц для обеспечения правопорядка, выставлено 14 блокпостов для направления автомобильного транспорта в объезд опасной зоны.

По данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея был отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

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