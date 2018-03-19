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Понад сотню нових випадків кору зафіксували протягом тижня на Закарпатті

Київ • УНН

 • 10779 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом останнього тижня на Закарпатті зареєстровано 117 випадків кору. Про це УНН повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик.

Так, серед захворілих 98 дітей (84%) та 19 дорослих (16%). Загалом за останній тиждень кількість хворих зменшилася на 17%.

Зменшення реєстрації кору відбулося у дитячій віковій групі 5-9 років та серед дорослих. За оперативними даними, 79% хворих не мають щеплень проти кору.

Як повідомила УНН заступник директора департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Тетяна Міцьо, наразі в області є у наявності близько 9 тисяч доз вакцини від кору.

“Ми майже повністю використали вакцини, передані області Угорщиною. Відтак почнемо щеплювати вакциною, що надійшла від МОЗу”, — зазначила Міцьо.

Загалом з початку 2018 року в області зареєстровано 1447 випадків кору, у тому числі 1142 серед дітей віком до 17 років (79%).

Як раніше повідомляв УНН, дефіцит вакцини від кору на Закарпатті сягає 85%.

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