Более сотни новых случаев кори зафиксировали в течение недели на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение последней недели на Закарпатье зарегистрировано 117 случаев кори. Об этом УНН сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик.
Так, среди заболевших 98 детей (84%) и 19 взрослых (16%). Всего за последнюю неделю количество больных уменьшилось на 17%.
Уменьшение регистрации кори произошло в детской возрастной группе 5-9 лет и среди взрослых. По оперативным данным, 79% больных не имеют прививок против кори.
Как сообщила УНН заместитель директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Татьяна Мицьо, сейчас в области есть около 9000 доз вакцины от кори.
"Мы почти полностью использовали вакцины, переданы области Венгрией. Поэтому начнем прививать вакциной, поступившей от Минздрава", - отметила Мицьо.
Всего с начала 2018 года в области зарегистрировано 1447 случаев кори, в том числе 1142 среди детей до 17 лет (79%).
Как ранее сообщал УНН, дефицит вакцины от кори на Закарпатье достигает 85%.