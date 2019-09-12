Понад половину українців вважають правильним напрямок розвитку держави
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Згідно з результатами соціологічного опитування, 55% українців вважають, що напрямок розвитку країни є правильним. Відповідні результати соцопитування оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг", передає УНН.
Згідно з результатами соцопитування, 55% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 18% – у неправильному, 26% – не визначилися з цього питання. Найкраще оцінюють напрямок розвитку країни на заході та півдні, відносно гірше – у центрі та на сході. Більш оптимістичною залишається молодь та виборці "Слуги народу". Натомість відносно більше песимізму спостерігається серед найстарших та прихильників партій "Європейська Солідарність" та "Опозиційна платформа – За життя".
Довідка. Наведені дані були отримані в результаті соціологічного опитування, проведеного 6-10 вересня соціологічною групою "Рейтинг" серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Нагадаємо, ще у червні третина українців вважала, що Україна рухається в правильному напрямку, хоча 40% притримувались протилежної думки.