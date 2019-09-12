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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103347 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117640 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109311 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115683 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 122465 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149516 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149518 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более половины украинцев считают правильным направление развития государства

Более половины украинцев считают правильным направление развития государства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Согласно результатам социологического опроса, 55% украинцев считают, что направление развития страны является правильным. Соответствующие результаты соцопроса обнародовала Социологическая группа “Рейтинг”, передает УНН.

Согласно результатам соцопроса, 55% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 18% - в неправильном, 26% - не определились по этому вопросу. Лучше оценивают направление развития страны на западе и юге, относительно хуже - в центре и на востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа". Зато относительно больше пессимизма наблюдается среди старших сторонников партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Справка. Приведенные данные были получены в результате социологического опроса, проведенного 6-10 сентября социологической группой "Рейтинг" среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, еще в июне треть украинский считала, что Украина движется в правильном направлении, хотя 40% придерживались противоположного мнения.

Украинские Национальные Новости

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