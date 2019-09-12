Более половины украинцев считают правильным направление развития государства
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Согласно результатам социологического опроса, 55% украинцев считают, что направление развития страны является правильным. Соответствующие результаты соцопроса обнародовала Социологическая группа “Рейтинг”, передает УНН.
Согласно результатам соцопроса, 55% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 18% - в неправильном, 26% - не определились по этому вопросу. Лучше оценивают направление развития страны на западе и юге, относительно хуже - в центре и на востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа". Зато относительно больше пессимизма наблюдается среди старших сторонников партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Справка. Приведенные данные были получены в результате социологического опроса, проведенного 6-10 сентября социологической группой "Рейтинг" среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Напомним, еще в июне треть украинский считала, что Украина движется в правильном направлении, хотя 40% придерживались противоположного мнения.